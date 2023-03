L’Accordéon de l’Oncle Gaston Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

L’Accordéon de l’Oncle Gaston, 26 avril 2023, Argenton-sur-Creuse . L’Accordéon de l’Oncle Gaston 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

2023-04-26 – 2023-04-26 Argenton-sur-Creuse

Indre . Présenté par la commune d’Argenton-sur-Creuse et les Spectacles de l’Aribout dans le cadre de la saison culturelle jeune public.

Alors qu’elle est en vacances chez ses grands-parents, Louise découvre un mystérieux objet oublié dans un recoin de la grange. Cet instrument, qui trouble étrangement son grand-père, va faire naître une grande passion chez la fillette.

Dans une ambiance champêtre et chaleureuse, L’accordéon de l’oncle Gaston nous conte la magie de la musique. Les spectacles de l’Aribout vous propose de découvrir « l’Accordéon de l’Oncle Gaston ». lesspectaclesdelaribout@gmail.com +33 6 60 76 65 66 https://les-spectacles-de-laribout.jimdosite.com/ ©spectaclesaribout

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre Ville Argenton-sur-Creuse Departement Indre Tarif Lieu Ville Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse /

L’Accordéon de l’Oncle Gaston 2023-04-26 was last modified: by L’Accordéon de l’Oncle Gaston Argenton-sur-Creuse 26 avril 2023 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre