Indre . Les Sapeurs Pompiers d’Argenton organise leur féria. Tous habillés en haut blanc pour l’occasion, vous retrouverez la Banda Diablotin Sévèrois à 19h sur la Place de la République. La suite de la soirée se fera avec DJ Damien Event. +33 6 27 84 67 97 ©amicalesapeurspompiers

