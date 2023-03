Concert de Viole de Gambe Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Concert de Viole de Gambe, 2 avril 2023, Argenton-sur-Creuse . Concert de Viole de Gambe Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre

2023-04-02 11:00:00 – 2023-04-02 Argenton-sur-Creuse

Indre . Concert gratuit de Viole de Gambe au musée de la Chemiserie par Léna Courceulles Concert de Viole de Gambe au musée de la Chemiserie contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69 http://www.museedelachemiserie.fr/ ©muséedelachemiserie

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre Ville Argenton-sur-Creuse Departement Indre Tarif Lieu Ville Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse /

Concert de Viole de Gambe 2023-04-02 was last modified: by Concert de Viole de Gambe Argenton-sur-Creuse 2 avril 2023 Argenton-sur-Creuse Indre Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre