Soirée St-Patrick

Indre

Soirée St-Patrick, 17 mars 2023, Argenton-sur-Creuse

2023-03-17 18:00:00 – 2023-03-17

Indre . Fêtez la St-Patrick en venant déguster au Café de la Place un traditionnel burger irlandais et sa pinte de Guinness. Profitez de l’after work entre 18h et 20h ! Fêtez la St-Patrick en venant déguster au Café de la Place un traditionnel burger irlandais et sa pinte de Guinness. +33 2 54 24 12 91 ©cafedelaplace

Argenton-sur-Creuse

