Du 22 au 29 octobre 2022, nous vous invitons à la 3ème édition d’ARGENTINA FEST à ALBI, une immersion dans la culture argentine à travers concerts et bals, cinéma, soirée conte, stages de musique et de danse, fête et peña argentine, ateliers de cuisine … ! Venez cultiver votre curiosité pour les musiques du monde et pour la richesse de la culture argentine, prometteuse de voyage et de vagabondages passionnés ! On vous attend nombreux, au gré des multiples rendez-vous proposés en partenariat avec différents lieux culturels albigeois ( Salle Pratgraussals, Conservatoire, Médiathèque, Salle ARCE, FRIGO, et Café Pum’)

Infos programme sur notre site https://artetango-festival.com/accueil-argentina/

Et réservations sur FESTIK https://argentina.festik.net/