Auditorium du Conservatoire, le mercredi 29 septembre à 19:00

Seule en scène, avec ses flûtes, son bandonéon et sa voix, Ninon Valder vient partager les trésors qu’elle a découvert sur les chemins d’Argentine… et parler des gens et des paysages qu’elle porte dans son coeur. Ce spectacle fait suite au Projet Artistique Globalisé mis en place en 2020-2021 avec Ninon Valder et les élèves des écoles du territoire.

Gratuit, réservation obligatoire

Les Mercredis du Conservatoire : Solo
Auditorium du Conservatoire
1 Rue Waldeck Rousseau, 52100 Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T19:00:00 2021-09-29T20:00:00

