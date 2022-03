Argenteuil offre des places pour visiter l’Institut du Monde Arabe Argenteuil 95100 Catégories d’évènement: 95100

Argenteuil offre des places pour visiter l'Institut du Monde Arabe

Argenteuil, le dimanche 20 mars à 13:30

Argenteuil, le dimanche 20 mars à 13:30

Ce dimanche 20 mars, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, Argenteuil offre aux habitants de la ville des places gratuites pour une visite guidée de deux expositions à l’Institut du Monde arabe, une de photographie et l’autre d’art moderne et contemporain. La commune prend en charge le transport des participants, en faisant affréter un car, avec un départ du centre-ville à 13h30. « La guerre d’Algérie imprègne la mémoire d’un nombre considérable de familles et laisse souvent place à un douloureux silence. La culture, elle, permet de faire la lumière sur cette mémoire commune », considère la municipalité. Inscription dans la limite des places disponibles à [ima@ville-argenteuil.fr](mailto:ima@ville-argenteuil.fr) en précisant votre nom / prénom / téléphone portable, et le nombre de places.

Une offre accessible seulement aux habitants d’Argenteuil.

Ce dimanche, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, Argenteuil offre aux habitants de la ville des places gratuites pour une visite guidée de deux expositions à l'IMA.

2022-03-20T13:30:00 2022-03-20T18:00:00

