Argenteuil : Le Figuier blanc propose une réinterprétation de l’œuvre « Les misérables »

Au Figuier blanc d’Argenteuil, ce dimanche 30 janvier, à 15h30, la « compagnie de la jeunesse aimable » proposera une réinterprétation et une mise en scène contemporaine de l’œuvre « Les misérables », de Victor Hugo. « Car aujourd’hui comme hier, il existe encore des Jean Valjean et des Causette, des Fantine et des Gavroche, communique l’événement ». En résidence depuis deux ans dans ce centre culturel, la compagnie sera rejointe sur scène par des comédiens amateurs val-d’oisiens. Tarif : de 11€ à 19€ selon la catégorie Réservation en ligne sur la billeterie du Figuier blanc

