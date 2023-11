Des Chimères dans la Tête LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 10 février 2024, ARGENTEUIL.

Des Chimères dans la Tête LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 17:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. DES CHIMERES DANS LA TETENé de la rencontre du chorégraphe Sylvain Groud, de la plasticienneFrançoise Pétrovitch et du créateur audio-visuel Hervé Plumet, Deschimères dans la tête est une invitation à plonger dans l’imaginaireabyssal de l’enfance. Un spectacle où le geste dansé donne à voirce que l’enfant perçoit à l’insu des grands. Quel enfant n’a jamaisrêvé de voir les personnages de dessin s’animer et sortir de la feuilleblanche ? Dans l’esprit des enfants d’hier et d’aujourd’hui, Deschimères dans la tête suggère la possibilité de ce rêveInformations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Sylvain Groud Sylvain Groud

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-DOise

