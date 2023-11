Richard III – Mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 3 février 2024, ARGENTEUIL.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. RICHARD III Cie EudaimoniaPièce de l’excès et de la démesure, « Richard III » interroge les rouages de la politique et la puissance du langage. Infâme et machiavélique, cruel et sanguinaire, tyrannique : les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce personnage parmi les plus noirs du théâtre shakespearien. Tenu loin de la cour d’Angleterre à cause de sa difformité, Richard III entend bien accéder au trône et ne reculera devant rien pour cela, tuant ses frères, ses neveux, sa femme ! Et pourtant, son entourage ne soupçonne rien. L’homme est rusé et sait manier les mots. Pièce de l’excès et de la démesure, Richard III interroge les rouages de la politique et la puissance du langage. Conception et mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz | Traduction et adaptation Clément Camar Mercier | Scénographie Emmanuel Clolus | Lumière Philippe Berthomé | Son Géraldine Belin | Costumes Emmanuelle Thomas | Avec Jean Alibert, Louis Atlan, Martin Campestre, Sébastien Mignard, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, Nicolas Pirson, Julie Recoing, Anne-Laure Tondu, Gonzague Van Bervesselès Dès 14 ans.Durée : 3h20 avec entracte de 20 minutesInformations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Richard III – Mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz Richard III – Mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-DOise

