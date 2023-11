Brumes LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 11 janvier 2024, ARGENTEUIL.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. BRUMESBrumes porte un regard sur l’adolescence. Cette période de la vie où nous naviguons entre brouillard et clairvoyance. Les cartes sont rebattues. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il faut chercher ses propres vérités, conquérir la vie… Alors on questionne les règles, on invente d’autres lois. Brumes est une jeune fille qui fugue. Une fugue à grandes enjambées verbales. Comme une boxeuse face au sac de frappe avec force et sans concession. Menton haut et verve cinglante, impulsée par un son jazz hip-hop, elle chemine. Puis de pas en pas, la fureur laisse place à des pensées sensibles.Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Brumes Brumes

