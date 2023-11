Les Vagues LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 12 décembre 2023, ARGENTEUIL.

Les Vagues LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:30 (2023-12-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. LES VAGUESDans « Les vagues », Virginia Woolf esquisse les cheminementsindividuels de différents personnages pris à chaque étape de leur vie, ensuperposition aux variations atmosphériques d’un paysage marin décrittout le long d’une même journée.Ici, le temps traverse les humains et les paysages comme il est traversépar eux, unissant le microcosme et le macrocosme dans une mêmeénergie faite de rythmes, de respirations, d’intensités et de basculements. Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Les Vagues Les Vagues

Votre billet est ici

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-DOise

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici