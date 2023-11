Fouad Boussouf – Fêu LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL, 10 novembre 2023, ARGENTEUIL.

Fouad Boussouf – Fêu LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Figuier Blanc présente (L-R-2020-007178/96/61) ce spectacle. FOUAD BOUSSOUFFeuLe feu crépite, le feu bouge sans cesse, le feu danse sursa propre musique. Le feu explose, se calme, se tord, seplie, se tend, s’échappe en fumée.Danser comme si on dansait autour du feu, comme sion dansait le feu, appelle l’orange, le rouge et le chaud,appelle un cercle de corps suspendus et de posturesincontrôlées. Dans sa prochaine création Fêu, quiprolonge à la fois le geste de Näss et de Burn to shine,Fouad Boussouf poursuit son exploration de l’énergiecollective, de la communion au plateau, de la continuitédu mouvement, ici circulaire, avec onze danseuses.Respirer, souffler, expulser, crier, haleter, ne jamaisposer les deux pieds au sol en même temps,sauter pour sentir la chute, et rejaillir, encore. Seules ettoujours ensemble, les danseuses explorent une dansephysique et terrestre qui brûle, épuise, sans jamaiscesser d’engendrer des élans renouvelés, des axestitubants que l’on dessine pour rester debout,et mieux tourner.Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Fouad Boussouf, Fêu (Fouad Boussouf) Fouad Boussouf, Fêu (Fouad Boussouf)

LE FIGUIER BLANC- ARGENTEUIL ARGENTEUIL Rue Grégoire Collas Val-DOise

