La Cave présente (L-R-2020-007178/96/61) ce concert. NATALIA M. KING Natalia Maria King est née à la fin des années 60 à Brooklyn, quartier new yorkais qui n’appartient pas à la géographie du blues. Après avoir exercé divers métiers au cours d’une vie vagabonde, elle s’exile à Paris où elle sera découverte, au début des années 2000, dans un couloir du métro parisien en train de glaner quelques sous à l’aide de sa voix et de sa guitare. C’est l’histoire d’une musicienne aventurière à l’empreinte puissante, à la voix captivante qui pénètre pour la première fois sur un territoire ancien, une terre quasi sacrée, celle du blues, du rhythm ‘n’ blues, de la musique américaine « enracinée ». Avec au bout, cette merveilleuse sensation de redécouvrir au gré des titres, composés par elle ou empruntés à d’autres, la magie d’un style qu’elle soustrait à l’usure du temps.Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Natalia M. King Natalia M. King

