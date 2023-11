Vicky R + 1ères Parties LA CAVE, 20 janvier 2024, ARGENTEUIL.

Vicky R + 1ères Parties LA CAVE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 18:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

La Cave présente (L-R-2020-007178/96/61) ce concert. VICKY R Comme le dit Vicky R dans son titre « F*ck le Rap féminin », le rap féminin n’existe pas ! Cette soirée dédiée à l’émergence des rappeuses de plus en plus nombreuses, en est la preuve : ici on parle punchlines, kickage, drill… de RAP tout simplement!Pour défaire les préjugés, et avec la collaboration du collectif Call me Femcee, les rappeuses les plus talentueuses du territoire se succèderont sur scène alors qu’en parallèle se tiendront dans les différents espaces du lieu des stands, expos photos, des warms up DJ…Vicky R viendra clore cette soirée. Après un passage remarqué sur l’émission « Planète Rap », elle intègre « La Relève », une sélection des futurs espoirs du rap français par Deezer. Depuis, elle ne cesse de démontrer sans difficulté qu’elle a sa place aux côtés des meilleurs rappeurs. Ca va kicker fort ! Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Vicky R Vicky R

Votre billet est ici

LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-DOise

17.0

EUR17.0.

