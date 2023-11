Tracy de Sa LA CAVE, 11 novembre 2023, ARGENTEUIL.

La Cave présente (L-R-2020-007178/96/61) ce concert. Tracy De Sá + Skia Féministe, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy De Sá déroute l’auditeur par ses changements de rythmes imprévus mais mai?trisés, le galvanise de ses rimes guerrières. Le fait sourire, lui parle d’amour, de vie, de doute. Lui raconte l’histoire d’une petite fille partie d’Inde, construite dans le chaos de milliers de kilomètres parcourus.Avec son rap frontal et ses textes aiguisés, Skia ne passe pas par quatre chemins. Elle raconte une vie faite de revanches et de détermination sans faille. Faisant de sa sensibilité une arme, elle fait du rap son exutoire. Habillée par les beatmakers Mounir et Blaise Keyz et les pianos de Guillaume Ferran, sa voix peut se faire nonchalante, agressive ou mélodieuse. Sans jamais perdre de vue ses objectifs.Informations pratiques :Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil.Réservation PMR : 0134235800Accès :-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre- Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Tracy de Sa Tracy de Sa

LA CAVE ARGENTEUIL 107, rue P.V. Couturier Val-DOise

