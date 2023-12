Marché de Noël à Argentat Argentat-sur-Dordogne, 16 décembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

Noël féérique à Argentat !

Marché de Noël, stands gourmands, créateurs, restauration et buvette

Stands des associations argentacoises

Balades en calèche, manèges, présence du Père-noël, piste de luge pour enfants, structures gonflables, la parade des mascottes de Noel ,jeu tous en pulls moches de Noel, concert de Noel de los Gojats del Porti,.

Noël féérique à Argentat !

Marché de Noël, stands gourmands, créateurs, restauration et buvette

Stands des associations argentacoises

Balades en calèche, manèges, présence du Père-noël, piste de luge pour enfants, structures gonflables, la parade des mascottes de Noel ,jeu tous en pulls moches de Noel, concert de Noel de los Gojats del Porti,

Noël féérique à Argentat !

Marché de Noël, stands gourmands, créateurs, restauration et buvette

Stands des associations argentacoises

Balades en calèche, manèges, présence du Père-noël, piste de luge pour enfants, structures gonflables, la parade des mascottes de Noel ,jeu tous en pulls moches de Noel, concert de Noel de los Gojats del Porti,

EUR.

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par Corrèze Tourisme