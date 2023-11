Karaoké de Noël à Argentat Argentat-sur-Dordogne, 2 décembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Animé par Michel Capillon et le bar le P’tit Bouchon

Organisé par l’amicale des pompiers d’Argentat-sur-Dordogne

Soirée déguisée : les accessoires de Noel.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Michel Capillon and the P’tit Bouchon bar

Organized by l’amicale des pompiers d’Argentat-sur-Dordogne

Dress-up evening: Christmas accessories

Organizado por Michel Capillon y el bar P’tit Bouchon

Organizado por la asociación de bomberos de Argentat-sur-Dordogne

Noche de disfraces: accesorios navideños

Moderiert von Michel Capillon und der Bar le P’tit Bouchon

Organisiert vom Freundeskreis der Feuerwehr von Argentat-sur-Dordogne

Kostümabend: Weihnachtsaccessoires

Mise à jour le 2023-11-21 par Corrèze Tourisme