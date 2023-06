D’un patrimoine industriel à un patrimoine naturel, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne, 17 septembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Rencontrez les anciens carriers du site qui vous narreront le passé « glorieux » de cette gravière et comprenez les travaux de renaturation qui l’ont transformée par la suite en espace naturel..

2023-09-17

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet the site’s former quarrymen, who will tell you all about the « glorious » past of this gravel pit, and explain the renaturation work that subsequently transformed it into a natural area.

Conozca a los antiguos canteros del lugar, que le contarán todo sobre el « glorioso » pasado de esta gravera y le explicarán las obras de renaturalización que la transformaron posteriormente en un espacio natural.

Treffen Sie die ehemaligen Steinbrucharbeiter des Ortes, die Ihnen von der « glorreichen » Vergangenheit dieser Kiesgrube erzählen und verstehen Sie die Renaturierungsarbeiten, die sie später in einen Naturraum umgewandelt haben.

