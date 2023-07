Découverte de la nature pour les enfants, réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne, 26 août 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Accompagnés par un pédagogue de l’environnement, les enfants apprendront à comprendre la nature grâce à des petits jeux et une approche sensorielle de l’environnement.

Pour les 6-10 ans..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 12:00:00. EUR.

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by an environmental educator, children will learn to understand nature through games and a sensory approach to the environment.

For 6-10 year-olds.

Acompañados por un educador medioambiental, los niños aprenderán a comprender la naturaleza a través de pequeños juegos y un acercamiento sensorial al medio ambiente.

Para niños de 6 a 10 años.

Begleitet von einem Umweltpädagogen lernen die Kinder, die Natur durch kleine Spiele und eine sensorische Annäherung an die Umwelt zu verstehen.

Für 6- bis 10-Jährige.

