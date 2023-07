Théâtre ‘La veuve coquette » Desportes 1758 Argentat-sur-Dordogne, 13 août 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne, Corrèze

Présentée par la troupe les Patates Savantes, en tournée du 13 au 18 Août 2023

C’est l’histoire d’une troupe constituée de comédiens amateurs passionnés de théâtre qui montent des pièces depuis de nombreuses années et qui répètent dans un ancien grenier à patates.

Une nouvelle fois, nous repartons sur les routes dans la tradition des théâtres ambulants pour présenter notre spectacle dans les villages de votre région. Pour cette tournée, nous vous proposons : » La veuve coquette » Quoiqu’on dise du mariage, il faut qu’il soit d’un doux usage, on a beau nous épouvanter, rien ne nous en détourne. La jeune fille en veut tâter, et la veuve y retourne.

Presented by the troupe Les Patates Savantes, touring August 13-18, 2023

This is the story of a troupe of amateur actors with a passion for theater, who have been putting on plays for many years, rehearsing in an old potato barn.

Once again, we’re taking to the road in the tradition of travelling theaters to present our show in the villages of your region. For this tour, we propose: « La veuve coquette » (The coquettish widow). Whatever they say about marriage, it must be a sweet thing to do, and no matter how much they frighten us, nothing can turn us away. The young girl wants to try it out, and the widow returns to it

Presentado por la compañía Les Patates Savantes, en gira del 13 al 18 de agosto de 2023

Esta es la historia de un grupo de actores aficionados apasionados por el teatro que llevan muchos años representando obras en un viejo granero de patatas.

Una vez más, nos lanzamos a la carretera siguiendo la tradición de los teatros ambulantes para presentar nuestro espectáculo en los pueblos de su región. Para esta gira, presentamos: « La veuve coquette » (La viuda coqueta). Digan lo que digan sobre el matrimonio, tiene que ser dulce; por mucho que nos asusten, nada puede echarnos para atrás. La joven quiere probarlo, y la viuda vuelve a él

Präsentiert von der Theatergruppe Les Patates Savantes, auf Tournee vom 13. bis 18. August 2023

Es ist die Geschichte einer Truppe, die aus theaterbegeisterten Amateurschauspielern besteht, die seit vielen Jahren Stücke aufführen und in einem alten Kartoffelspeicher proben.

Wieder einmal gehen wir in der Tradition der Wandertheater auf Reisen, um unsere Aufführung in den Dörfern Ihrer Region zu präsentieren. Für diese Tournee schlagen wir Ihnen Folgendes vor: « Die kokette Witwe » Was immer man über die Ehe sagt, sie muss von einem sanften Gebrauch sein, man kann uns noch so sehr erschrecken, nichts kann uns davon abbringen. Das Mädchen will sie erproben, und die Witwe kehrt zurück

