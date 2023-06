La forêt et son avenir Argentat-sur-Dordogne, 19 juillet 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

La forêt, une biodiversité à découvrir, son avenir face au réchauffement climatique..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the forest’s biodiversity and its future in the face of global warming.

El bosque, una biodiversidad que merece la pena descubrir, y su futuro ante el calentamiento global.

Der Wald, eine zu entdeckende Biodiversität, seine Zukunft angesichts der globalen Erwärmung.

Mise à jour le 2023-06-07 par Corrèze Tourisme