Exposition « quand j’ouvre les yeux, je rêve » Argentat-sur-Dordogne, 24 juin 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Le collectif 10 | 19 regroupe 10 photographes passionnés qui partagent l’envie d’explorer le

monde qui nous entoure sous des points de vue personnels et à travers une démarche

photographique artistique. Dans l’exposition « Quand j’ouvre les yeux, je rêve » le collectif

offre un regard onirique singulier et divers, riche de ses membres qui ont des parcours et des

sensibilités différentes

Le thème que nous avons retenu est Quand j’ouvre les yeux, je rêve. Ce thème est plutôt ouvert

Le fil conducteur est d’illustrer le fait, que lorsque l’on prend le temps de regarder on peut déceler

autre chose que ce qui apparaît au premier regard, et découvrir un aspect onirique ou poétique

Zina Amirat-Lemiere, Laurent Beaudic, Maryse Bay Dumont, Stéphane Commo, Laurent Emery,

Jean-François Gornet, Philippe Lambert, Lionel Planes, Marie Sueur, Franco Vuech.

Vendredi 2023-06-24 à ; fin : 2023-08-26 . .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The 10 | 19 collective brings together 10 passionate photographers who share a desire to explore the world around us

the world around us from personal points of view and through an artistic

artistic photographic approach. In the exhibition « Quand j’ouvre les yeux, je rêve », the collective

offers a singular and diverse dreamlike vision, rich in the diversity of its members’ backgrounds and

and sensibilities

The theme we’ve chosen is Quand j’ouvre les yeux, je rêve (When I open my eyes, I dream). It’s a rather open theme

The guiding principle is to illustrate the fact that, when you take the time to look, you can see

and discover a dreamlike or poetic aspect

Zina Amirat-Lemiere, Laurent Beaudic, Maryse Bay Dumont, Stéphane Commo, Laurent Emery,

Jean-François Gornet, Philippe Lambert, Lionel Planes, Marie Sueur, Franco Vuech

El colectivo 10 | 19 está formado por 10 fotógrafos apasionados que comparten el deseo de explorar el mundo que nos rodea desde puntos de vista personales y a través de un enfoque propio

el mundo que nos rodea desde puntos de vista personales y a través de un

enfoque fotográfico artístico. En la exposición « Quand j’ouvre les yeux, je rêve » (Cuando abro los ojos, sueño), el colectivo

ofrece una visión onírica singular y diversa, rica en la diversidad de procedencias y

de sus miembros

El tema que hemos elegido es Quand j’ouvre les yeux, je rêve (Cuando abro los ojos, sueño). Se trata de un tema bastante abierto

El principio rector es ilustrar el hecho de que cuando uno se toma el tiempo de mirar, puede ver

y descubrir un aspecto onírico o poético

Zina Amirat-Lemiere, Laurent Beaudic, Maryse Bay Dumont, Stéphane Commo, Laurent Emery,

Jean-François Gornet, Philippe Lambert, Lionel Planes, Marie Sueur, Franco Vuech

Das Kollektiv 10 | 19 besteht aus 10 leidenschaftlichen Fotografen, die den Wunsch teilen, die Welt zu erforschen

die Welt, die uns umgibt, unter persönlichen Gesichtspunkten und durch eine

künstlerischen Fotografie zu verbinden. In der Ausstellung « Quand j’ouvre les yeux, je rêve » (Wenn ich die Augen öffne, träume ich) zeigt das Kollektiv einen einzigartigen Blick auf die Welt

bietet einen einzigartigen und vielfältigen traumhaften Blick, der reich an Mitgliedern mit unterschiedlichen Hintergründen und Interessen ist

unterschiedliche Sensibilitäten haben

Das Thema, das wir gewählt haben, lautet Quand j’ouvre les yeux, je rêve (Wenn ich die Augen öffne, träume ich). Dieses Thema ist eher offen

Der rote Faden soll die Tatsache veranschaulichen, dass man, wenn man sich die Zeit nimmt zu schauen, Folgendes erkennen kann

etwas anderes als das, was auf den ersten Blick erscheint, und einen traumhaften oder poetischen Aspekt entdecken kann

Zina Amirat-Lemiere, Laurent Beaudic, Maryse Bay Dumont, Stéphane Commo, Laurent Emery,

Jean-François Gornet, Philippe Lambert, Lionel Planes, Marie Sueur, Franco Vuech

