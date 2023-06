Découverte des pollinisateurs, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne, 21 juin 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Dénombrement des insectes pollinisateurs (abeilles sauvages, papillons et autres insectes).

Quels sont leurs moeurs, leurs rôles et les relations qu’ils entretiennent avec les plantes..

Mercredi 2023-06-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-21 16:00:00. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Counting pollinating insects (wild bees, butterflies and other insects).

Learn about their habits, roles and relationships with plants.

Contar insectos polinizadores (abejas silvestres, mariposas y otros insectos).

¿Cuáles son sus hábitos, funciones y relaciones con las plantas?

Zählung der bestäubenden Insekten (Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten).

Was sind ihre Gewohnheiten, ihre Rollen und ihre Beziehungen zu den Pflanzen.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne