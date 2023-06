Fête de la musique à Argentat, le Turenne en musique Argentat-sur-Dordogne, 17 juin 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Argentat-sur-Dordogne,Corrèze

Tous au Jardin Sakal à partir de 15h, structures gonflables familiales et concerts à partir de 17h

Buvette et restauration sur place.

Samedi 2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



All at Jardin Sakal from 3pm, family inflatables and concerts from 5pm

Refreshments and food on site

Todos en el Jardin Sakal a partir de las 15.00 h, hinchables familiares y conciertos a partir de las 17.00 h

Refrescos y comida in situ

Alle im Jardin Sakal ab 15 Uhr, Hüpfburgen für Familien und Konzerte ab 17 Uhr

Getränke und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-06-04 par OT de Beaulieu sur Dordogne