Initiation aux chants d’oiseaux, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat, 13 mai 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Découvrez et reconnaissez les chants des différents oiseaux. Initiation à l’écoute et identification des espèces..

Samedi 2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover and recognize the songs of different birds. Initiation to listening and identification of species.

Descubrir y reconocer los cantos de diferentes aves. Aprende a escuchar e identificar las especies.

Entdecken und erkennen Sie die Gesänge der verschiedenen Vögel. Einführung in das Hören und Identifizieren der Arten.

