Foire à Argentat, 20 avril 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Les 1er et 3e jeudis du mois, des producteurs locaux proposent leurs produits..

Jeudi 2023-04-20 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-20 13:30:00. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the 1st and 3rd Thursday of the month, local producers offer their products.

Los primeros y terceros jueves del mes, los productores locales ofrecen sus productos.

Am 1. und 3. Donnerstag des Monats bieten lokale Produzenten ihre Produkte an.

