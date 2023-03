Odyssee Dordonha, de la Vallée de la Dordogne à la Bretagne Argentat-sur-Dordogne Catégorie d’Évènement: Argentat-sur-Dordogne

2023-04-08 – 2023-04-16 Argentat-sur-Dordogne . 1 semaine de descente sur la Dordogne, 9 étapes dans les ports historiques

L’Odyssée Dordonha comporte deux temps forts :

– du 08 au 16 avril 2023 : descente de la gabarre d’Argentat-sur-Dordogne à Libourne

– du 15 au 21 mai 2023 : participation à la » semaine du Golfe du Morbihan » à Vannes

La descente en gabarre sur la rivière Dordogne se fera en 9 jours, comportant 8 étapes lors desquelles elle s’arrête dans des villes-étapes ( à quai toute une nuit) et des haltes ( arrêt de quelques heures) dans les villes et ports historiques du passé commercial fluvial :

– Jour 1 le 08 Avril 2023 : Argentat-sur-Dordogne – Beaulieu-sur-Dordogne

– Jour 2 le 09 Avril 2023 : Vayrac – Souillac – Saint-Julien-de-Lampon

– Jour 3 le 10 Avril 2023 : Saint-Julien-de-Lampon – Carsac-Aillac-Cénac-et-Saint-Julien

– Jour 4 le 11 Avril 2023 : Cénac-et-Saint-Julien – Limeuil

– Jour 5 le 12 Avril 2023 : Limeuil – Mauzac

– Jour 6 le 13 Avril 2023 : Saint-Capraise-de-Lalinde- Bergerac

– Jour 7 le 14 Avril 2023 : Bergerac – Le Fleix – Pessac-sur-Dordogne

– Jour 8 le 15 Avril 2023 : Pessac-sur-Dordogne – Castillon -la-Bataille- Branne

– Jour 9 le 16 Avril 2023 : Branne – Libourne Naviguer sur la rivière, puis voguer sur l’océan

L’Odyssée Dordonha est un voyage par-de-là le temps et les territoires porté par deux embarcations traditionnelles : Elina, gabarre de la Dordogne et Corentin, voilier de l’Atlantique Argentat-sur-Dordogne

