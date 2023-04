Portraits, mode et belles dentelles ! Médiation à 2 voix Micro-Folie et Maison des Dentelles Chapelle Saint-Nicolas, 18 juillet 2023, Argentan.

Les 18, 20, 25 et 27 juillet 2023

De 15h30 à 16h15

Les médiatrices de la Micro-Folie et de la Maison des Dentelles associent leurs connaissances

pour proposer aux publics une présentation conjointe autour de l’art de se vêtir. Vous voulez

connaître les dessous derrière les portraits des puissants ? Comment et pourquoi portrait-on de

la dentelle ? Alors ne loupez pas ce rendez-vous à l’Office du Tourisme !

Dès 7 ans

Lieu : Office du Tourisme d’Argentan

Chapelle Saint-Nicolas d’Argentan, Place. du Marché, 61200 Argentan

Modalités : Gratuit, Réservation conseillée, places limitées à 12 personnes

Contacts : micro.folie@argentan.fr 06-80-58-04-09.

2023-07-18 à 15:30:00 ; fin : 2023-07-18 16:15:00. .

Chapelle Saint-Nicolas Place du Marché

Argentan 61200 Orne Normandie



July 18, 20, 25 and 27, 2023

From 3:30 to 4:15 pm

The mediators of the Micro-Folie and the Maison des Dentelles combine their knowledge

to propose to the public a joint presentation around the art of dressing. Do you want to

to know the secrets behind the portraits of the powerful? How and why do we portrait

lace? Then do not miss this appointment at the Tourist Office!

From 7 years old

Place : Office du Tourisme d?Argentan

Chapel Saint-Nicolas d’Argentan, Place. du Marché, 61200 Argentan

Conditions : Free of charge, reservation recommended, limited to 12 persons

Contacts : micro.folie@argentan.fr 06-80-58-04-09

18, 20, 25 y 27 de julio de 2023

De 15.30 h a 16.15 h

Los mediadores de la Micro-Folie y de la Maison des Dentelles unen sus conocimientos

para ofrecer al público una presentación conjunta sobre el arte de vestir. ¿Desea

conocer los secretos que se esconden tras los retratos de los poderosos? ¿Cómo y por qué se retrata el encaje?

encaje? Entonces, ¡no se pierda este evento en la Oficina de Turismo!

A partir de 7 años

Lugar: Oficina de Turismo de Argentan

Capilla Saint-Nicolas d’Argentan, Place du Marché, 61200 Argentan

Condiciones : Gratuito, se recomienda reservar, limitado a 12 personas

Contactos : micro.folie@argentan.fr 06-80-58-04-09

Am 18., 20., 25. und 27. Juli 2023

Von 15:30 bis 16:15 Uhr

Die Vermittlerinnen der Micro-Folie und des Maison des Dentelles vereinen ihr Wissen

um dem Publikum eine gemeinsame Präsentation rund um die Kunst, sich zu kleiden, anzubieten. Sie möchten

die Hintergründe hinter den Porträts der Mächtigen kennenlernen? Wie und warum werden Spitzen porträtiert?

spitze abgebildet? Dann sollten Sie sich diesen Termin im Fremdenverkehrsamt nicht entgehen lassen!

Ab 7 Jahren

Ort: Fremdenverkehrsamt von Argentan

Chapelle Saint-Nicolas d’Argentan, Place. du Marché, 61200 Argentan

Modalitäten: Kostenlos, Reservierung empfohlen, Plätze auf 12 Personen begrenzt

Kontakt: micro.folie@argentan.fr 06-80-58-04-09

Mise à jour le 2023-04-21 par Argentan Intercom