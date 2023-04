BABEL café 1,3 rue des Rédemptoristes, 3 juin 2023, Argentan.

C’est nouveau ! Un rendez-vous chaque premier samedi du mois, de 10h à 11h.

Un espace pour discuter en anglais et en français, pour échanger sur des sujets divers et variés tout en progressant l’air de rien, dans les langues.

Entre amis, seul(e) ou accompagné(s) n’hésitez pas, VENEZ !

Pour tous, usagers du réseau des médiathèques, simples amateurs ou curieux.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 11:00:00. .

1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



This is a new one! A meeting every first Saturday of the month, from 10 to 11 am.

A space to discuss in English and in French, to exchange on various subjects while progressing in languages.

With friends, alone or accompanied, do not hesitate, COME!

For all, users of the media library network, simple amateurs or curious

¡Esto es nuevo! Un encuentro cada primer sábado de mes, de 10 a 11h.

Un espacio para debatir en inglés y francés, intercambiar sobre diversos temas mientras se progresa en los idiomas.

Con amigos, solo o acompañado, no lo dudes, ¡VEN!

Para todos, usuarios de la red de mediatecas, simples aficionados o curiosos

Das ist neu! Ein Treffen an jedem ersten Samstag im Monat von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Ein Raum, um sich auf Englisch und Französisch zu unterhalten, sich über verschiedene Themen auszutauschen und dabei ganz nebenbei Fortschritte in den Sprachen zu machen.

Ob unter Freunden, allein oder in Begleitung – kommen Sie einfach vorbei!

Für alle, Nutzer des Mediathekennetzes, einfache Liebhaber oder Neugierige

Mise à jour le 2023-04-10 par Argentan Intercom