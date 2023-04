Le jardin potager : d’un projet de prodution à une expérience sensible du vivant 1,3 rue des Rédemptoristes, 24 mai 2023, Argentan.

Témoignage -dans le cadre des « Rencarts citoyens » de la ville d’Argentan

Rencontre avec un jardinier amateur occupé depuis vingt ans à cultiver un grand potager familial. Dans cette pérégrination, seront évoquées la pratique très concrète du jardinier, mais aussi la découverte des « manières d ’ être vivants »..

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-24 16:30:00. .

1,3 rue des Rédemptoristes Médiathèque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



Testimony – as part of the « Rencarts citoyens » of the city of Argentan

Meeting with an amateur gardener who has been cultivating a large family vegetable garden for twenty years. In this peregrination, the very concrete practice of the gardener will be evoked, but also the discovery of « ways of being alive ».

Testimonio – en el marco del programa « Rencarts citoyens » de la ciudad de Argentan

Encuentro con un jardinero aficionado que cultiva un gran huerto familiar desde hace veinte años. En este peregrinaje, se evocará la práctica muy concreta del jardinero, pero también el descubrimiento de « formas de estar vivo ».

Erfahrungsbericht -im Rahmen der « Rencarts citoyens » der Stadt Argentan

Begegnung mit einem Hobbygärtner, der seit zwanzig Jahren damit beschäftigt ist, einen großen Familiengemüsegarten zu bewirtschaften. Auf dieser Wanderung wird die sehr konkrete Praxis des Gärtners angesprochen, aber auch die Entdeckung der « Arten, am Leben zu sein ».

