Histoire(s) de France – Amine Adjina / Cie du Double 1 Rue de la Feuille, 16 mai 2023, Argentan.

Dans Histoire(s) de France, Amine Adjina fait de l’école son terrain de jeu. Il met en

scène une professeure d’histoire qui enseigne autrement. Il s’agit, propose-t-elle à

ses élèves, de choisir un moment de l’Histoire de France et de le rejouer devant la

classe. Arthur et Ibrahim décident donc de s’intéresser aux Gaulois. Mais au fait, les

Français descendent-ils vraiment tous de ces fameux Gaulois ? Qui prend encore

au sérieux ces ancêtres pittoresques à moustaches, façon Astérix et Obélix ? Et qui

peut jouer quel rôle, quand dans la classe il s’agit de faire le Gaulois ? Avec humour,

Histoire(s) de France se propose d’interroger notre rapport aux récits historiques.

Comment ces interprétations nous permettent-elles de mieux penser le présent, et

d’envisager une histoire plurielle ?.

2023-05-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-16 . .

1 Rue de la Feuille Quai des Arts

Argentan 61200 Orne Normandie



In Histoire(s) de France, Amine Adjina makes school his playground. He puts in

stages a history teacher who teaches differently. It is a question, she proposes to

to her pupils, to choose a moment of the History of France and to replay it in front of the

class. Arthur and Ibrahim decide to take an interest in the Gauls. But in fact, are the French really all descended from these

But in fact, are the French really all descended from these famous Gauls? Who still takes

seriously these picturesque ancestors with moustaches, like Asterix and Obelix? And who

and who can play what role when it comes to acting like a Gaul in the classroom? With humor,

Histoire(s) de France proposes to question our relationship with historical accounts.

How do these interpretations allow us to better think about the present, and to consider a

to consider a plural history?

En Histoire(s) de France, Amine Adjina hace de la escuela su patio de recreo. Dirige un

pone en escena a una profesora de historia que enseña de forma diferente. Propone a sus alumnos que elijan un momento de la historia de Francia

que elijan un momento de la historia de Francia y lo reproduzcan ante la clase

clase. Arthur e Ibrahim deciden interesarse por los galos. Pero, en realidad, ¿descienden todos los franceses de los galos?

Pero, ¿realmente todos los franceses descienden de estos famosos galos? ¿Quién sigue

¿Quién sigue tomándose en serio a estos pintorescos antepasados con bigote, como Astérix y Obélix? ¿Y quién

¿Y quién puede representar qué papel cuando se trata de interpretar al galo en el aula? Con humor,

Histoire(s) de France propone cuestionar nuestra relación con los relatos históricos.

¿Cómo nos permiten estas interpretaciones pensar mejor el presente, y

e imaginar una historia plural?

In Histoire(s) de France macht Amine Adjina die Schule zu seinem Spielfeld. Er inszeniert

eine Geschichtslehrerin, die anders unterrichtet. Sie schlägt ihren Schülern vor

ihren Schülern, einen Moment aus der französischen Geschichte auszuwählen und ihn vor der ganzen Klasse nachzuspielen

klasse zu spielen. Arthur und Ibrahim beschließen, sich mit den Galliern zu beschäftigen. Aber was ist eigentlich mit den

Stammen wirklich alle Franzosen von den berühmten Galliern ab? Wer nimmt heute noch

diese malerischen Vorfahren mit Schnurrbart im Stil von Asterix und Obelix ernst? Und wer

kann welche Rolle spielen, wenn es in der Klasse darum geht, den Gallier zu spielen? Mit viel Humor,

Histoire(s) de France will unser Verhältnis zu historischen Erzählungen hinterfragen.

Wie ermöglichen uns diese Interpretationen, besser über die Gegenwart nachzudenken?

eine pluralistische Geschichte in Betracht zu ziehen?

