Sieste poétique et musicale 1-3 rue des rédemptoristes, 13 mai 2023, Argentan. Le temps d’une petite heure, installé(es) confortablement sur nos chaises longues… Libre de s’endormir, de rêver, de s’évader…

Maximum 10 participants – Sur inscription.

2023-05-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-13 16:30:00. .

1-3 rue des rédemptoristes mediatheque François Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



The time of a little hour, installed comfortably on our deckchairs… Free to fall asleep, to dream, to escape…

Maximum 10 participants – On registration El tiempo de una horita, cómodamente instalados en nuestras tumbonas… Libre para dormirse, soñar, evadirse…

Máximo 10 participantes – Previa inscripción Eine Stunde lang bequem auf unseren Liegestühlen sitzen… Frei, um einzuschlafen, zu träumen, dem Alltag zu entfliehen…

