Festival des Trop Petits – Maison des Dentelles 34 Rue de la Noë, 19 avril 2023, Argentan.

La malle s’échappe

Une malle s’est échappée de la Maison des Dentelles. Elle s’est faufilée au Quai des arts pour y

mettre un joyeux bazar !! Elle proposera aux petits et aux plus grands plein d’activités ludiques :

vêtements anciens pour se déguiser, coloriages, livres et différents jeux pour découvrir le textile

et la dentelle…

Dès 3 ans

Lieu : Le Quai des Arts, 1 rue de la feuille, 61200 Argentan

Modalités : Gratuit, Sans Réservation.

2023-04-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-19 17:00:00. .

34 Rue de la Noë

Argentan 61200 Orne Normandie



The trunk escapes

A trunk escaped from the Maison des Dentelles. It sneaked into the Quai des Arts to make a

to make a joyful mess! It will propose to the young and old a lot of playful activities:

old clothes to dress up, coloring, books and different games to discover the textile

and lace…

From 3 years old

Place : Le Quai des Arts, 1 rue de la feuille, 61200 Argentan

Conditions : Free of charge, without reservation

El maletero se escapa

Un baúl se ha escapado de la Maison des Dentelles. Se ha colado en el Quai des arts para hacer un

¡para hacer un alegre lío! Ofrecerá a pequeños y mayores un montón de actividades divertidas:

ropa antigua para disfrazarse, colorear, libros y diversos juegos para descubrir los tejidos y los encajes..

y encajes…

A partir de 3 años

Ubicación: Le Quai des Arts, 1 rue de la feuille, 61200 Argentan

Condiciones : Gratuito, Sin reserva

Der Koffer entkommt

Eine Truhe ist aus dem Maison des Dentelles entwischt. Sie hat sich zum Quai des Arts geschlichen, um dort

ein fröhliches Durcheinander zu veranstalten! Sie bietet Kindern und Erwachsenen eine Vielzahl an spielerischen Aktivitäten:

alte Kleidung zum Verkleiden, Ausmalbilder, Bücher und verschiedene Spiele, um Textilien zu entdecken

und Spitze…

Ab 3 Jahren

Ort: Le Quai des Arts, 1 rue de la feuille, 61200 Argentan

Modalitäten: Kostenlos, Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-04-10 par Argentan Intercom