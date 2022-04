Argentan dans tous les sens Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Argentan dans tous les sens Argentan, 12 juillet 2022, Argentan.

2022-07-12 – 2022-07-12 Place du Marché Office de Tourisme Argentan Intercom

Venez vous amuser avec le patrimoine d'Argentan. Aiguisez votre sens de l'observation sur les monuments emblématiques de la ville. A l'aide de matériel, loupe, jumelle, miroir, etc… Mettez en éveil toute votre sensibilité. Départ devant l'office de Tourisme A partir de 8 ans. Activité famille

Argentan Orne