Exposition Peinture – Dessin – Sculpture Office de Tourisme Terres d’Argentan Argentan, samedi 27 janvier 2024.

Exposition Peinture – Dessin – Sculpture Office de Tourisme Terres d’Argentan Argentan Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Du 27 janvier au 16 mars, l’Office de Tourisme Terres d’Argentan vous propose une exposition de Peinture – Dessin – Sculpture des artistes Do’halden, André Schembri et Jean-Michel Vigezzi.

Accès libre et gratuit du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Des rencontres avec les artistes sont prévues le samedi 27 janvier, les samedis 3 et 10 février et le samedi 2 mars à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme Terres d’Argentan Chapelle Saint-Nicolas

Argentan 61200 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr



L'événement Exposition Peinture – Dessin – Sculpture Argentan a été mis à jour le 2024-01-17