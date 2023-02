ARGENT, PUDEURS ET DECADENCES THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 9 février 2023, NANTES.

Argent, Pudeurs & Décadences est une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et a qui sert-il ? Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques. Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envo-lées monétaires, dans laquelle les deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur a voya-ger et à se questionner sur ses rapports à l’argent. ARGENT, PUDEURS ET DECADENCES EUR22.0 22.0 euros

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

