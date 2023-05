26ème rencontre du Champ de Foire, Brocante, vide grenier de Ste Geneviève sur Argence Ste Geneviève sur Argence, 13 août 2023, Argences en Aubrac.

Grand vide-grenier-brocante dans tout le centre village de Ste Geneviève sur Argence.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . .

Ste Geneviève sur Argence

Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie



Big garage sale in the village center of Ste Geneviève sur Argence

Gran venta de garaje en el centro del pueblo de Ste Geneviève sur Argence

Großer Flohmarkt und Trödelmarkt im gesamten Dorfzentrum von Ste Geneviève sur Argence

Mise à jour le 2023-04-25 par Office de tourisme Argences en Aubrac