DÉBRAYAGE Argelliers

Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

débrayage, dans le cadre du festival » les murs parleurs «.

débrayage, dans le cadre du festival » les murs parleurs »

Dans le cadre du festival » Les Murs parleurs » // Une multitude de personnages sont

confrontés à des situations poussées

à l’extrême et basculent dans la

crise. Rien ne semble les réunir si

ce n’est la peur de l’abandon, qu’ils

assimilent à la perte de leur emploi,

seule valeur d’existence possible…

Dans un monde où la nécessité d’exister

socialement par le travail exige souvent

de faire le deuil de sa vocation, les

DRH, liquidateurs, cadres supérieurs,

petits chefs, metteurs en scène…

deviennent les « bourreaux » de nos vies.

Une comédie avec des héros du quotidien,

sacrifiés sur l’autel d’une société aux

rouages impitoyables, mise en scène par la

troupe du Théâtre Populaire de la Vallée de

l’Hérault, d’après la pièce de Rémi de Vos.

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 1h10 . Argelliers 34380 Hérault Occitanie

