CINÉ-DÉBAT « LES EMMERDEURS » Argelliers, 14 octobre 2023, Argelliers.

Argelliers,Hérault

Ciné-débat, avec le court-métrage « Les emmerdeurs ». Découvrez comment grimpeurs et naturalise se sont entendus pour restituer quelques falaises à la faune sauvage. En présence d’Alain Ravayrol, ornithologue.

Un film de France Environnement Languedoc-Roussillon, en collaboration avec le Comité Territorial de l’Hérault de la Fédération Française de la Montagne et l’Escalade..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Argelliers 34380 Hérault Occitanie



Film-debate, with the short film « Les emmerdeurs ». Discover how climbers and naturalists have come together to restore some cliffs to wildlife. In the presence of ornithologist Alain Ravayrol.

A film by France Environnement Languedoc-Roussillon, in collaboration with the Comité Territorial de l’Hérault of the Fédération Française de la Montagne et l’Escalade.

Cine-debate, con el cortometraje « Les emmerdeurs ». Descubra cómo escaladores y naturalistas se han unido para devolver algunos acantilados a la vida salvaje. En presencia de Alain Ravayrol, ornitólogo.

Una película de France Environnement Languedoc-Roussillon, en colaboración con el Comité Territorial de l’Hérault de la Fédération Française de la Montagne et l’Escalade.

Kinodebatte mit dem Kurzfilm « Les emmerdeurs » (Die Nervensägen). Erfahren Sie, wie Kletterer und Naturalisten sich einig sind, um einige Klippen für die Wildtiere zurückzugewinnen. In Anwesenheit von Alain Ravayrol, Ornithologe.

Ein Film von France Environnement Languedoc-Roussillon in Zusammenarbeit mit dem Comité Territorial de l’Hérault der Fédération Française de la Montagne et l’Escalade (Französischer Berg- und Kletterverband).

