FUNAMBULES CHANSONS – ARGELLIERS Argelliers, 9 juin 2023, Argelliers.

Argelliers,Hérault

Violette Guyot vos invite à réfléchir avec humour et tendresse sur la nature humaine en 15 chansons, avec son ukulélé.Les chansons funambules scient les barreaux des conventions pour faire un pas de côté et colorer le réel aux couleurs de l’arc-en-ciel..

2023-06-09

Argelliers 34380 Hérault Occitanie



Violette Guyot invites you to reflect with humor and tenderness on human nature in 15 songs, with her ukulele.

Violette Guyot le invita a reflexionar con humor y ternura sobre la naturaleza humana en 15 canciones, con su ukelele.

Violette Guyot lädt Sie mit ihrer Ukulele in 15 Liedern ein, humorvoll und zärtlich über die menschliche Natur nachzudenken.Die seiltänzerischen Lieder sägen an den Gitterstäben der Konventionen, um einen Schritt zur Seite zu machen und die Wirklichkeit in den Farben des Regenbogens zu färben.

