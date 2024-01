CONFERRENCE SUR L’ANTARTIQUE Argelliers, jeudi 1 février 2024.

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-01

Charlotte Francesiaz scientifique et Argelliéraire, revient d’Antartique et souhaite partager son expérience. Cette conférence s’adresse à tous les âges.

