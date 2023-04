Concert choeur d’hommes « Voxitanie » 17 rue de la Victoire, 21 décembre 2023, Argelès-Gazost.

Chœur d’hommes ayant la passion du chant entre copains. Formé début 2017 et fort de 18 choristes.

2023-12-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-12-21 . EUR.

17 rue de la Victoire ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Men’s choir with a passion for singing among friends. Formed at the beginning of 2017 and strong of 18 choristers

Un coro de hombres con pasión por cantar entre amigos. Formado a principios de 2017 y con 18 cantantes

Männerchor mit der Leidenschaft für das Singen unter Freunden. Anfang 2017 gegründet und 18 Chorsänger stark

