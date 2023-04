Marché de Noël des APE de la vallée ARGELES-GAZOST, 9 décembre 2023, Argelès-Gazost.

Marché de Noël organisé par l’Association des parents d’élèves des Ecoles de la Vallée : maquillage. créations, gourmandises. Stand de décoration de Noël, création des enfants..

2023-12-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

ARGELES-GAZOST Mail de l’église Saint-Saturnin

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas market organized by the Association of Parents of the Schools of the Valley: make-up, creations, delicacies. Christmas decoration stand, children’s creations.

Mercado navideño organizado por la Asociación de padres de alumnos de las Escuelas del Valle: pintura de caras, creaciones, delicias. Stand de decoración navideña, creaciones infantiles.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Elternvereinigung der Schulen des Tals: Schminken. Kreationen, Leckereien. Stand mit Weihnachtsdekoration, Kreationen der Kinder.

Mise à jour le 2023-02-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65