Aider c’est « bien jouet » et bien vêtir est une collecte de jouets et de vêtements en bon état pour les enfants défavorisés.

Ces jouets et vêtements après tri par tranche d’âge sont redistribués à des associations locales : Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique….

2023-11-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-25 19:00:00. .

ARGELES-GAZOST Ancienne Gare d’Argelès-Gazost, accueil de loisirs des Farfadets

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Aider c’est « bien jouet » et bien vêtir is a collection of toys and clothes in good condition for underprivileged children.

These toys and clothes, after being sorted by age group, are redistributed to local associations: Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique…

Aider c’est « bien jouet » et bien vêtir es una colección de juguetes y ropa en buen estado para niños desfavorecidos.

Estos juguetes y ropa, tras ser clasificados por grupos de edad, se redistribuyen a las asociaciones locales: Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique…

Aider c’est « bien jouet » et bien vêtir ist eine Sammlung von Spielzeug und Kleidung in gutem Zustand für benachteiligte Kinder.

Diese Spielsachen und Kleidungsstücke werden nach dem Sortieren nach Altersgruppen an lokale Vereine weiterverteilt: Resto du Coeur, Secours Populaire, Secours Catholique…

