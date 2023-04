Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer ARGELES-GAZOST, 3 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Organisé par le Lions’Club et le Rotary Club, maxi loto dans les communes d’Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac et Omex..

2023-11-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-03 . .

ARGELES-GAZOST Avenue Robert COLL

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the Lions’ Club and the Rotary Club, maxi loto in the communes of Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac and Omex.

Organizado por el Club de Leones y el Club Rotario, maxi loto en los municipios de Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac y Omex.

Organisiert vom Lions’Club und dem Rotary Club, Maxi-Lotto in den Gemeinden Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac und Omex.

