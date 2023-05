Les exploratrices de la Cie L’Auberge Espagnole 1 rue Jean Bourdette, 3 août 2023, Argelès-Gazost.

Lecture théâtralisée d’archives du département communautaire des archives de Pau Béarn Pyrénées.

2023-08-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-03 . EUR.

1 rue Jean Bourdette ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dramatized reading of archives from the community department of the archives of Pau Béarn Pyrénées

Lectura dramatizada de archivos del departamento comunitario de los archivos pirenaicos de Pau Béarn

Theatralische Lesung aus Archiven der Gemeinschaftsabteilung der Archive von Pau Béarn Pyrénées

