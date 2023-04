Stages et soirée dansante ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Stages et soirée dansante ARGELES-GAZOST, 24 juin 2023, Argelès-Gazost. * 14h- STAGES DE DANSE à partir de 10€

* 20h30- SOIRÉE ROCK SWING Gratuite ouverte à tous.

2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

ARGELES-GAZOST Avenue Adrien Hébrard

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



* 2pm- DANCING WORKSHOPS from 10?

* 8:30 PM- ROCK SWING EVENING Free and open to all * 14.00 h- TALLERES DE BAILE a partir de 10?

* 20.30 h- NOCHE DE ROCK SWING Gratuito y abierto a todos * 14h- TANZKURSE ab 10 ?

* 20.30 Uhr – ROCK SWING ABEND Kostenlos für alle offen Mise à jour le 2023-01-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu ARGELES-GAZOST Adresse ARGELES-GAZOST Avenue Adrien Hébrard Ville Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Stages et soirée dansante ARGELES-GAZOST 2023-06-24 was last modified: by Stages et soirée dansante ARGELES-GAZOST ARGELES-GAZOST 24 juin 2023 ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées