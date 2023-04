Stages et après-midi dansant ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Catégories d’Évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

Stages et après-midi dansant ARGELES-GAZOST, 4 juin 2023, Argelès-Gazost. APRES-MIDI

* 14h- STAGE DE DANSE – 10€

* 15H-19H – APRES-MIDI DANSANT – Multi danses – Gratuit.

ARGELES-GAZOST Avenue Adrien Hébrard

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



????? ?? AFTERNOON ???????

* 14h- DANCING WORKSHOP – 10?

* 15H-19H – DANCING AFTERNOON – Multi dance – Free ????? ?? TARDE ???????

* 14h – TALLER DE DANZA – 10?

* 15H-19H – TARDE DE DANZA – Multidanza – Gratis ????? ?? NACHMITTAG ???????

* 14h- TANZKURS – 10?

* 15H-19H – TANZENDER APRES-MIDI – Mehrere Tänze – Kostenlos

