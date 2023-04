Théâtre « Photomaton » 17 avenue de la Marne, 3 juin 2023, Argelès-Gazost.

interprété par la Cie Histoire de Chanter.

D’accords en anecdotes et d’anecdotes en quiproquos, la musique joue des vies.

10 chansons pour 10 flashs de vie rassemblées dans la 11ème. Celle de l’enfant introuvable …..

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 22:00:00. EUR.

17 avenue de la Marne ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



performed by the Cie Histoire de Chanter.

From chords to anecdotes and from anecdotes to misunderstandings, the music plays with lives.

10 songs for 10 flashes of life gathered in the 11th. That of the untraceable child ….

interpretado por la Cie Histoire de Chanter.

De los acordes a las anécdotas y de las anécdotas a los malentendidos, la música juega con las vidas.

10 canciones para 10 destellos de vida reunidos en la 11ª. La del niño ilocalizable ….

interpretiert von der Cie Histoire de Chanter.

Von Akkorden zu Anekdoten und von Anekdoten zu Missverständnissen, die Musik spielt Leben.

10 Lieder für 10 Lebensblitze, die in der 11. zusammengefasst sind. Das des unauffindbaren Kindes ….

Mise à jour le 2023-02-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65